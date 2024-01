Justiça dos EUA condena homem a 5 anos de prisão por divulgar documentos de Trump

Informações divulgadas em 2020 mostram que o ex-presidente pagou cerca de US$ 750 dólares de imposto de renda federal em 2016 e 2017, e nenhum outro valor nos dez anos anteriores

JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Além de ser ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump é empresário e bilionário



A Justiça norte-americana condenou a cinco anos de prisão nesta segunda-feira, 29, um homem responsável por vazar os documentos de declarações de impostos de renda do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Charles Littlejohn, de 38 anos, trabalhava como funcionário do Serviço de Impostos Internos. Ele se declarou culpado em outubro do ano passado e a juíza Ana Reyes o condenou a pena máxima. Ele é acusado por vazar informações de “um alto funcionário do governo” para um meio de comunicação. De acordo com a imprensa norte-americana, as informações eram de Donald Trump e o jornal que as teria recebido foi o The New York Times.

Em 2020, o veículo noticiou que o bilionário pagou apenas US$ 750 dólares de imposto de renda federal em 2016 e 2017 e nenhum valor durante os dez anos anteriores. Além de Trump, Littlejohn também foi acusado de divulgar informações de outras pessoas que estão entre as mais ricas dos Estados Unidos. Para procuradora-geral adjunta Nicole M. Argentieri, “Littlejohn descumpriu sua responsabilidade de proteger informação sensível que lhe foi confiada, e agora é um criminoso convicto”.

