Justiça dos EUA rejeita processo de Trump contra jornal por matéria sobre Epstein

Juiz apontou falta de provas de ‘malícia real’ em texto do Wall Street Journal que ligava o republicano ao criminoso sexual

HANDOUT / House Oversight Democrats / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, e o financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein



Um juiz dos Estados Unidos rejeitou nesta segunda-feira (13) o processo de difamação do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Wall Street Journal por causa de uma reportagem que afirmava que o nome do republicano estava em uma saudação de aniversário de 2003 para o falecido financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein, mas disse que Trump poderia reapresentar o processo.

O juiz distrital Darrin Gayles, de Miami, disse que Trump não cumpriu o padrão de “malícia real” que as figuras públicas devem cumprir em casos de difamação. Isso significa que elas devem provar não apenas que uma declaração pública sobre elas era falsa, mas também que o meio de comunicação ou a pessoa que fez a declaração sabia ou deveria saber que era falsa.

“Essa reclamação não chega nem perto desse padrão”, escreveu Gayles. “Muito pelo contrário.”

O juiz escreveu que os repórteres do Journal entraram em contato com Trump para dar a ele a chance de comentar o assunto com antecedência e publicaram sua negativa. Isso permitiu que os leitores decidissem por si mesmos o que concluir, contrariando a afirmação de Trump de que o jornal agiu com malícia real, disse o juiz.

Gayles disse que Trump poderia apresentar uma versão alterada do processo até 27 de abril. Nem os advogados do presidente no caso nem a Casa Branca responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Em seu processo, Trump chamou a suposta saudação de aniversário de “falsa” e pediu US$10 bilhões pelo que ele chamou de danos à sua reputação. A Dow Jones, da News Corp NWSA.O, controladora do Journal, defendeu a precisão de seu artigo de 17 de julho de 2025.

A ação judicial foi uma das várias que Trump, um republicano, moveu durante seu mandato contra grandes veículos de comunicação por causa de reportagens que ele caracterizou como injustas ou falsas. Isso gerou preocupação entre os democratas e os defensores da liberdade de imprensa de que o presidente dos EUA está tentando usar casos de difamação para reprimir a cobertura crítica.

Ao pedir a Gayles que rejeitasse o caso em setembro, os advogados do Journal e de seu proprietário bilionário Rupert Murdoch escreveram que o processo ameaçava reprimir o discurso daqueles que publicam conteúdo que não agrada a Trump.

Nem a News Corp nem a Dow Jones responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

*Com informações da Reuters