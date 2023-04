Justiça francesa absolve Air France e Airbus por acidente do voo Rio-Paris em 2009

Aeronave caiu no Oceano Atlântico enquanto realizava viagem à capital da França; todas as 228 pessoas que estavam a bordo morreram

Divulgação/Air France Acidente envolvendo o voo AF447 é o maior da história da aviação francesa



A Justiça da França absolveu a fabricante europeia Airbus e a companhia aérea Air France pelo acidente do voo AF447 Rio-Paris de 2009, que caiu no Oceano Atlântico, próximo a Fernando de Noronha, e matou todas as 228 pessoas que estavam a bordo. As duas empresas estavam sendo julgadas por homicídios dolosos. Quase 14 anos depois do acidente, o tribunal de Paris entendeu que, mesmo com falhas identificadas, não foi possível demonstrar “nenhuma relação de causalidade” segura com o acidente, o maior da história da aviação francesa. A bordo da aeronave estavam pessoas de 33 nacionalidades: 61 franceses, 58 brasileiros e 28 alemães, além de italianos (9), espanhóis (2) e um argentino, entre outros. Após um longo processo, marcado por opiniões conflitantes entre os magistrados, o Ministério Público solicitou a absolvição das duas empresas, considerando que era “impossível” culpar a Airbus e a Air France.

A sociedade civil não aceitou bem a decisão, dizendo que o parecer apontava culpa apenas dos pilotos e era favorável às multinacionais. Durante o julgamento, os representantes da Airbus e da Air France alegaram que as duas empresas não cometeram nenhum crime e pediram a absolvição. “[É uma] decisão humanamente difícil, mas técnica e juridicamente justificada”, afirmou a diretoria da Airbus

*Com informações da AFP