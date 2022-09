Justiça obriga mulher a fornecer nudes para ex-marido: ‘Momentos de amor’

Casal se separou em abril de 2022 após 25 anos juntos; Lindsay Marsh criticou decisão e disse que advogado e juiz querem que ela ‘distribua pornografia’

Reprodução/Linkedin/lindsay marsh Lindsay Marsh precisa entregar seus nudes para ex-marido após divórcio



Lindsay Marsh, moradora dos Estados Unidos, foi obrigada pela Justiça da Utah a fornecer nudes para o ex-marido, Christopher Marsh, a qual se divorciou em abril após 25 anos de matrimônio. As fotos em questão a qual se referem são imagens capturadas no começo do casamento e que possuem mensagens destinadas ao ex-companheiro. Em entrevista a emissora KSL-TV, ela questionou a decisão e chamou a decisão de violação e disse que estão a obrigando a fazer “pornografia”. “Você não sabe como se virar porque não conhece a lei. Estão me forçando a distribuir pornografia. O advogado do meu ex e o juiz acham essa decisão ok”, declarou. Christopher, por sua vez, acha a decisão correta e afirma que não se importa com as fotos, o que ele quer guardar são as mensagens. “Eram notas escritas em uma época em que Lindsay queria falar aquelas palavras. Eram momentos e amor”, relatou. A decisão saiu em julho, porém, existem algumas ressalvas que precisam ser cumpridas, segundo o site Insider. As fotos vão ser direcionadas a Chistopher, mas só depois que elas foram encaminhadas para o fotógrafo – um amigo do ex-marido – que as realizou para que ele censure as imagens, porém, mantenha as mensagens. O autor se recusou a realizar esse trabalho e o juiz sugeriu que outro profissional realizasse a tarefa, o que deixou Lindsay ainda mais indignada com a situação. “Ordenou que eu entregue minhas fotos nuas a terceiros que não conheço e sem meu conscientismo”, declarou. Diante da repercussão do caso, o fotógrafo original concordou realizar o serviço e fez as alterações, colocando uma faixa preta sobre o corpo da mulher e deixando apenas as mensagens a mostra.