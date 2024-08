Kamala Harris aceita nomeação, faz aceno a eleitores independentes e diz que Trump ‘não é sério’

No discurso mais esperado da convenção do Partido Democrata para eleições de novembro, atual vice-presidente pregou união e fez defesa enfática dos direitos reprodutivos das mulheres

Will Oliver/EFE/EPA A candidata presidencial democrata e vice-presidente dos EUA, Kamala Harris (C), acena no palco com membros da família após seu discurso durante a última noite da convenção democrata em Chicago



Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata do Partido Democrata à presidência, proferiu um discurso na convenção do partido em Chicago. O objetivo de sua fala foi se conectar com eleitores independentes e aqueles que ainda não decidiram seu voto. Durante sua apresentação, ela ressaltou sua origem como filha de imigrantes e sua defesa dos direitos reprodutivos das mulheres, especialmente em um contexto marcado pela revogação da proteção ao aborto pela Suprema Corte em 2022. A vice-presidente também fez questão de afirmar seu patriotismo, rebatendo as tentativas de Donald Trump de associá-la a ideologias comunistas ou socialistas e declarou que seu adversário “não é sério”. Além disso, agradeceu ao presidente Joe Biden, que desistiu da candidatura em seu favor.

“Nós somos os herdeiros da maior democracia da história do planeta. Em nome dos nossos filhos e netos, e de todos que se sacrificaram pela nossa liberdade, nós devemos estar a altura desse momento. E nome do povo, independentemente de partido, raça, gênero ou da língua que sua avó fala, em nome da minha mãe Em nome de todos cuja história só poderia ser escrita na maior nação do mundo, aceito a nomeação”, disse Harris. Sobre Trump, ela declarou que as consequências de sua volta à Casa Branca seriam “extremamente sérias”. “Donald Trump tentou jogar fora os votos que recebeu quando falhou. Foi considerado culpado de fraude por um júri de americanos comuns. E, separadamente, considerado-o responsável por cometer abuso sexual.”

Além de suas referências à sua trajetória como promotora, o discurso de Harris foi bem recebido por seus apoiadores. No entanto, a real eficácia de suas palavras em conquistar os eleitores indecisos permanece incerta. A convenção se tornou um palco importante para a vice-presidente, que busca consolidar sua imagem e fortalecer sua candidatura em um cenário político competitivo. A estratégia de Harris reflete a necessidade de se distanciar de rótulos negativos e de se apresentar como uma figura inclusiva. Com a eleição se aproximando, a vice-presidente está ciente da importância de se conectar com uma base mais ampla, especialmente em um momento em que as divisões políticas são evidentes.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA