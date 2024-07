Kamala Harris diz a Netanyahu que ‘não ficará calada’ diante do sofrimento em Gaza

A vice-presidente dos Estados Unidos e provável candidata democrata às eleições de novembro se reuniu nesta quinta-feira (25) com o primeiro-ministro de Israel em Washington, após encontro entre Netanyahu e Biden

EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aperta a mão da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, expressou, nesta quinta-feira (25), ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sua “grande preocupação” com as vítimas de Gaza e pediu a ele que alcance um acordo de paz. “Não podemos olhar para o outro lado diante dessas tragédias. Não podemos nos permitir ficarmos insensíveis perante o sofrimento e eu não ficarei calada”, declarou Harris, provável candidata democrata às eleições de novembro, após se reunir com Netanyahu no Gabinete Cerimonial do Vice-Presidente no complexo da Casa Branca, em Washington. “É hora de fechar este acordo”, disse a vice-presidente. Após o encontro com o primeiro-ministro de Israel, Kamala Harris participou de uma coletiva de imprensa em que revelou sérias preocupações com a situação humanitária na Faixa de Gaza.

Mais cedo, Benjamin Netanyahu se encontrou com o presidente Joe Biden no Salão Oval da Casa Branca. No encontro, o democrata pressionou o primeiro-ministro israelense, para que alcance “logo” um cessar-fogo em Gaza, após um aperto de mãos, que mascarou uma relação complicada. Ambos os líderes mostraram sorrisos diante das câmeras ao se reunirem no Salão Oval.

