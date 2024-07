Kamala Harris já tem apoio suficiente entre os democratas para confirmar sua candidatura à presidência dos EUA

Vice-presidente precisa do suporte de pelo menos 1.976 delegados de um total de quase 4.000 para garantir a indicação; convenção do partido está marcada para 19 de agosto

JANEK SKARZYNSKI/AFP A democrata Kamala Harris



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, conta com o apoio necessário de delegados democratas para ser nomeada candidata à Presidência pelo partido. A confirmação oficial ocorrerá durante a convenção do Partido Democrata, marcada para 19 de agosto. A decisão de Joe Biden de não concorrer à reeleição abriu caminho para Kamala, que precisa do suporte de pelo menos 1.976 delegados, de um total de quase 4.000, para garantir a indicação. Com o apoio de figuras influentes do partido, como o ex-presidente Bill Clinton, Hillary Clinton, e a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, Kamala surge como a favorita. Em um discurso realizado em Delaware, ela demonstrou otimismo e firmeza, prometendo derrotar Donald Trump nas eleições presidenciais. A democrata relembrou sua trajetória como procuradora na Califórnia e criticou Trump, chamando-o de “predador” e “trapaceiro”. Kamala também defendeu a liberdade reprodutiva, alertando sobre o risco de uma proibição nacional do aborto caso seu rival seja eleito.

O apoio a Kamala é amplo, incluindo governadores como Gretchen Whitmer (Michigan) e Gavin Newsom (Califórnia), além de congressistas de diferentes alas do partido. A candidatura trouxe um novo ânimo para os democratas, refletido em uma arrecadação recorde de US$ 81 milhões em 24 horas, proveniente de pequenos doadores. A entrada de Kamala na disputa obriga Donald Trump a revisar sua estratégia eleitoral, anteriormente focada em criticar Biden. Pesquisas indicam uma disputa acirrada entre Trump e Kamala, com uma ligeira vantagem para o republicano. O cenário político se mostra tenso, com acusações de processos “antidemocráticos” por parte do senador J.D. Vance, candidato a vice na chapa de Trump.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira