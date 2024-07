Kamala Harris tem 44% das intenções de voto e Trump tem 42%, segundo projeções

Pesquisa tem uma margem de erros de três pontos, o que coloca os candidatos tecnicamente empatados

EFE/EPA/JEFFREY PHELPS Kamala Harris, do Partido Democrata, e Donald Trump, do Paritdo Republicano



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aparece tecnicamente empatada com o republicano Donald Trump na última pesquisa de intenção de votos da Reuters/Ipsos, divulgada nesta terça-feira (23). A democrata superou Trump em dois pontos percentuais. Ela aparece com 44% e o ex-presidente com 42%, com uma margem de erro de três pontos. A pesquisa foi realizada entre esta segunda-feira (22) e esta terça, poucos dias depois de Trump aceitar formalmente a nomeação de seu partido na Convenção Nacional Republicana, e após o anúncio de Biden de que abandonaria a corrida. Na última sondagem, feita entre os dias 15 e 16 de julho (e dois dias após o atentado contra o republicano em um comício na Pensilvânia), Kamala e Trump estavam empatados com 44% cada. Já no início de julho, entre os dias 1º e 2, Trump liderava por um ponto percentual. Ambas dentro da mesma margem de erro e realizadas antes da desistência de Biden.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A pesquisa foi divulgada um dia após Kamala conquistar mais que o necessário em número de delegados para assegurar a nomeação do partido, além de ter arrecadado para sua campanha presidencial mais de US$ 100 milhões (R$ 560 milhões) em menos de dois dias de candidatura. Também nesta terça-feira, Kamala enfim obteve o apoio formal do líder da maioria no Senado dos EUA, Chuck Schumer, e o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, para a sua candidatura. Os dois se juntaram a dezenas de nomes do Partido Democrata que já apoiam a campanha, incluindo o presidente Biden, a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o ex-presidente Bill Clinton, e a ex-senadora e ex-secretária de Estado, Hillary Clinton.

Kamala comunicou sua candidatura após o presidente Biden desistir de permanecer na disputa por um segundo mandato na Casa Branca. A decisão de Biden, de 81 anos, foi tomada após semanas de especulações sobre sua saúde física e mental, e desencadeou uma onda de alívio entre membros da sigla, receosos de que sua permanência na disputa pudesse comprometer as chances do partido. Além dos apoios e do caixa que a chapa já tinha, Kamala também herda toda a infraestrutura de Biden. Apenas no Wisconsin, há 48 escritórios com 160 funcionários trabalhando para o partido. Desde o endosso de Biden à nomeação da vice, mais de 58 mil pessoas se voluntariaram para ajudar na campanha.

*Reportagem produzida com auxílio de IA