Kamala visita fronteira com México meses após receber missão de lidar com crise migratória nos EUA

Democrata foi criticada pela demora em ‘ver com próprios olhos’ situação na fronteira do país; ela visitará pontos de imigração na cidade de El Paso

EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL Kamala Harris chegou à cidade de El Paso nesta sexta-feira



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, desembarcou na manhã desta sexta-feira, 25, na cidade de El Paso, no Texas, para fazer sua primeira visita oficial à fronteira do país com o México desde que assumiu o cargo. De acordo com o itinerário divulgado pela Casa Branca nesta sexta, Harris deve visitar uma unidade alfandegária de proteção de fronteiras e verificar o funcionamento das instalações do local. Depois disso, ela se reunirá com advogados de Organizações Não Governamentais e com prestadores de serviços jurídicos de abrigos para imigrantes. No fim do dia, a vice-presidente deve conversar com a imprensa. Ela é acompanhada pelo Secretário de Segurança Doméstica do país, Alejandro Mayorkas, pelo senador Dick Durbin, que ajuda nas negociações sobre leis de imigração dos EUA, e pela congressista Veronica Escobar, que já foi juíza na cidade de El Paso.

Harris recebeu ainda no mês de março do presidente democrata Joe Biden a incumbência de lidar com a crise migratória nos EUA, que apresenta desde o início do mandato os piores números em 15 anos, e foi criticada pela demora em visitar a fronteira. Quando anunciou a ida a El Paso, a vice-presidente também foi alvo de reclamações por não ter escolhido a região do Vale do Rio Grande, onde os maiores problemas com imigrantes ilegais estão concentrados. A porta-voz de comunicação de Harris, Symone Sanders, rebateu as críticas e disse que “El Paso realmente representa o que está acontecendo na região da fronteira da Califórnia e no Texas”.