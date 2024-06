Kate Middleton recebe apoio de Harry e Meghan antes de evento real

Casal não encontrou a princesa de Gales depois do anúncio de diagnóstico de câncer, mas enviou mensagens para confortá-la

PHIL HARRIS / POOL / AFP Kate Middleton, William, Harry e Meghan Markle em cerinômia em 2020



O retorno de Kate Middleton aos holofotes na cerimônia Trooping the Color, no último sábado (15), chamou a atenção dos fãs da família real britânica. Segundo o site de notícias “New York Post”, o príncipe Harry e Meghan Markle teriam entrado em contato com Middleton antes do evento. A duquesa de Cambridge, de 42 anos, participou das comemorações do aniversário do rei Charles ao lado da família real na varanda do Palácio de Buckingham. Apesar de não ter visto a princesa de Gales desde que ela foi diagnosticada com câncer, Harry e Meghan teriam enviado mensagens de apoio. Uma fonte revelou que o casal tem acompanhado de perto a recuperação de Kate, mesmo com as limitações de comunicação com o palácio e a família real. Segundo a fonte, Harry e Meghan estão aliviados e felizes em saber que a duquesa está se recuperando e em breve poderá retornar às suas funções. O gesto de solidariedade de Harry e Meghan, pois teriam estendido um ramo de oliveira à realeza, demonstra o apoio e carinho que eles têm por Kate Middleton. Mesmo com as restrições de comunicação, o casal tem se mantido informado sobre a saúde da duquesa e torce por sua rápida recuperação.“Tanto Harry como Meghan têm acompanhado a recuperação de Kate com enorme interesse, mas infelizmente teve que ser mais de longe porque as suas linhas de comunicação com o palácio e os Gales, em particular, são muito limitadas, para dizer o mínimo”, disse uma fonte.“Eles tiveram informações suficientes para saber que as pessoas estão entusiasmadas com a ideia de um retorno de Kate e ambos estão aliviados e felizes em saber que ela está se recuperando e em breve poderá estar bem o suficiente para retornar às suas funções.”

