Kate Middleton retorna ao trabalho após quimioterapia e foca em projeto infantil

Kate Middleton retornou às suas atividades profissionais após concluir o tratamento de quimioterapia. Sua primeira aparição foi em uma reunião no Castelo de Windsor, onde se encontrou com membros do comitê do Centro Para a Primeira Infância. Este projeto, liderado por Kate, pretende investigar como as experiências vividas na primeira infância podem influenciar problemas sociais, incluindo dependência química e questões de saúde mental. Mesmo durante o período de tratamento contra o câncer, Kate manteve-se conectada ao projeto, recebendo informações sobre as iniciativas do comitê. O diagnóstico ocorreu em março, após uma cirurgia abdominal realizada em janeiro, embora ela não tenha revelado detalhes sobre o tipo de câncer enfrentado. Sua ausência de mais de dois meses gerou diversas especulações sobre sua saúde. Recentemente, Kate compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram, onde anunciou que havia finalizado a quimioterapia. Na gravação, ela enfatizou a importância de sua recuperação e expressou gratidão pelo apoio recebido durante esse período desafiador.

