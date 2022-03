‘Kiev não demonstra uma atitude séria para encontrar soluções mútuas aceitáveis’, diz Putin

Durante conversa com o Conselho Europeu, o presidente russo criticou a União Europeia por ter ignorado o ataque na região de Donetsk

Andrey Gorshkov / SPUTNIK / AFP - 03/03/2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin quer controlar empresas que saíram do país após a invasão do Kremlin à Ucrânia



O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, conversaram por telefone nesta terça-feira, 15, e discutiram a situação na Ucrânia, que já chega ao 20º dia de conflito. De acordo com o Kremlin, Putin expôs as avaliações fundamentais das negociações entre os representantes russos e ucranianos para desenvolver acordos. “As discussões continuaram sobre a situação relacionada à condução da operação militar especial russa para proteger as repúblicas de Donbass, bem como aspectos humanitários, incluindo medidas para evacuar civis”, diz a mensagem. Contudo, Putin teria dito que Kiev “não demonstra uma atitude séria para encontrar soluções mútuas aceitáveis”. Durante a conversa, ele também criticou a União Europeia por ter ignorado o ataque na região de Donetsk.