Explosão de edifício em Bangladesh deixa 7 mortos e 52 feridos

Acidente ocorreu devido a um vazamento de gás, segundo a Polícia Metropolitana de Daca

EFE/EPA/MONIRUL ALAM Pelo menos 7 pessoas morreram na explosão



Pelo menos sete pessoas morreram e 52 ficaram feridas neste domingo, 27, em uma explosão em um prédio comercial de três andares em Daca, capital de Bangladesh. O acidente ocorreu por volta das 19h30 (10h30 no horário de Brasília) no térreo do edifício na região de Mogbazar, uma área densamente povoada da capital. Segundo o delegado conjunto da Polícia Metropolitana de Daca, Nurul Islam, tudo indica que a explosão ocorreu devido a um vazamento de gás. O primeiro andar do edifício ruiu, causando sérios danos a várias construções da região. Um restaurante estava aberto no térreo do prédio. Cerca de 40 feridos foram levados ao Hospital Universitário de Daca. Outras 12 pessoas foram levadas para a unidade de outro centro médico.

*Com informações da EFE