Kim Jong-un diz que EUA são o ‘maior inimigo da Coreia do Norte’

Segundo agência de comunicação local, ditador da Coreia do Norte não pretende mudar relação com os Estados Unidos mesmo com vitória do democrata Joe Biden

Ritchie B. Tongo/EFE Ditador da Coreia do Norte falou sobre EUA em evento de partido



O ditador Kim Jong-un sinalizou nesta sexta-feira, 8, que a relação entre Estados Unidos e Coreia do Norte não deve melhorar com a eleição do presidente democrata Joe Biden. “Não importa quem esteja no poder nos Estados Unidos. A natureza dos EUA e as políticas fundamentais deles em relação à Coreia do Norte nunca vão mudar”, disse. Segundo a agência local de notícias KCNA o ditador classificou os EUA como “nosso maior inimigo e maior obstáculo no caminho do nosso desenvolvimento” em uma reunião do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Na reunião, Kim também teria solicitado o reforço na pesquisa e no desenvolvimento de equipamentos militares e no arsenal de armas nucleares.