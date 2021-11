Kim Jong-un parabeniza Daniel Ortega por reeleição na Nicarágua

Político de 76 anos foi reeleito com 75,87% dos votos para seu quinto mandato à frente do país; em carta, líder da Coreia do Norte reforça relação de ‘amizade e cooperação’ entre as nações

KCNA/via REUTERS Kim Jong-un desejou a Daniel Ortega sucesso para o cumprimento do seu quinto mandato como presidente



O líder Kim Jong-un, da Coreia do Norte, enviou uma carta ao presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, parabenizando o político pela sua reeleição ao quinto mandato à frente do país. A mensagem divulgada pelo governo nicaraguense fala em “calorosas felicitações em nome do governo e do povo da República Popular Democrática da Coreia” e reforça o interesse em estreitar a relação com o país. “Aproveito esta oportunidade para expressar minha convicção de que as relações de amizade e cooperação entre nossos povos serão ainda mais intensificadas e desenvolvidas”, acrescentou, desejando “todo sucesso no cumprimento de suas altas responsabilidades para o desenvolvimento independente do país”.

Daniel Ortega, que completou 76 anos nesta quinta-feira, 11, foi reeleito com 75,87% dos votos. No entanto, o pleito é questionado pela população do país e por outros líderes internacionais devido às detenções, desde junho, de sete candidatos presidenciais de oposição apontados como os principais adversários do eleito. Ortega também recebeu os cumprimentos de Vladimir Putin, da Rússia, e de Ebrahim Raisi, presidente do Irã. O Partidos dos Trabalhadores (PT) chegou a escrever uma nota de apoio ao político, afirmando que a vitória era uma “grande manifestação popular e democrática”, mas a mensagem foi excluída após críticas.

*Com EFE