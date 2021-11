Putin parabeniza Daniel Ortega por vitória em eleição na Nicarágua

Em carta entregue pela embaixada no país da América Central, presidente russo parabenizou Ortega e disse que pretende intensificar a cooperação entre as nações

EFE/EPA/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT Presidente da Rússia classificou vitória de Ortega como 'esmagadora'



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou Daniel Ortega pela “vitória esmagadora” nas eleições da Nicarágua, realizadas no domingo, 7. Em sua mensagem, Putin afirmou que irá intensificar a cooperação com o país da América Central. “Receba as felicitações por uma vitória esmagadora na eleição do presidente da República da Nicarágua”, escreveu Putin a Ortega. “Estou convicto que através de esforços conjuntos continuaremos a intensificar a cooperação bilateral estratégica em benefício dos nossos povos e em prol da estabilidade e segurança regionais”, afirmou Putin. Desde domingo, os resultados do pleito vêm sendo contestados, com diversas acusações de fraudes que teriam sido cometidas por Ortega. O partido Caminho Cristão Nicaraguense denunciou as fraudes e pediu novas eleições gerais em 2022.

*Com informações da EFE