Kremlin critica vencedor de Melhor Documentário do Oscar 2023: ‘Politização em Hollywood’

Após o documentário ‘Navalny’, um filme que investiga a tragédia do envenenamento do proeminente opositor russo Alexei Navalny, ganhar o prêmio de Melhor Documentário no Oscar 2023, o Kremlin criticou a escolher nesta segunda-feira e disse que a obra mostra elementos de politização em Hollywood. “Embora eu não tenha visto o documentário, suponho que haja um elemento de politização da questão”, afirmou o porta-voz Dmitry Peskov nesta segunda-feira, 13. “A própria Hollywood não se envergonha de, às vezes, proceder a uma politização de suas obras”, acrescentou. Navalny foi envenenado em 2020 e após sobreviver foi preso. “O líder da oposição russa Alexei Navalny está em prisão de regime solitário pelo que ele denuncia, e quero ter certeza de citar suas palavras corretamente, como uma ‘guerra de agressão injusta de Vladimir Putin na Ucrânia'”, disse o diretor canadense Daniel Roher, ao receber a estatueta.

Na prisão por mais de dois anos, Navalny, de 46 anos, foi detido na Rússia ao retornar da Alemanha, onde recebeu tratamento para um envenenamento quase fatal. Ele responsabiliza o Kremlin pelo episódio. Em março passado, o opositor foi condenado a nove anos de prisão por acusações de “fraude” que considera fictícias. “Meu marido está preso simplesmente porque disse a verdade. Meu marido está preso simplesmente porque defende a democracia”, disse Yulia Navalni, esposa do dissidente, no domingo. Produzido pela HBO Max e CNN Films, “Navalny” estreou em 25 de janeiro de 2022 no Festival de Cinema de Sundance. O filme venceu também o prêmio de melhor documentário em fevereiro no Bafta, o Oscar britânico.