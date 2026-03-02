Kuwait afirma que aviões militares americanos caíram no país

Ministério da Defesa do país do Golfo informou que os tripulantes sobreviveram; essa segunda-feira (2) marca o terceiro dia de conflito dos EUA com o Irã

- / AFP Fumaça sobe de um suposto ataque iraniano na área onde está localizada a Embaixada dos EUA na Cidade do Kuwait



Vários aviões militares americanos caíram no Kuwait e uma coluna de fumaça subia da Embaixada dos Estados Unidos no país nesta segunda-feira (2), terceiro dia de represálias iranianas no Golfo.

A embaixada não confirmou se o prédio foi atingido, mas emitiu um comunicado pedindo às pessoas que “não fossem” à missão diplomática devido a uma “ameaça persistente de ataques com mísseis e drones”. Os funcionários da embaixada estão “confinados no local”, acrescentou.

“Vários aviões militares dos Estados Unidos caíram esta manhã. Confirmamos que todos os tripulantes sobreviveram”, afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa do Kwait.

“As autoridades iniciaram imediatamente operações de busca e resgate, retiraram os tripulantes e os transportaram para um hospital para exames médicos e tratamento. A condição deles é estável”, acrescenta o comunicado.

Três testemunhas também viram fumaça subindo acima de uma usina elétrica no norte do país.

A Companhia Nacional de Petróleo do Kuwait (KNPC) informou que destroços caíram sobre a refinaria de Mina Al Ahmadi, uma das maiores do país, ferindo dois trabalhadores.

Dana Abbas, uma engenheira que mora na cidade do Kuwait, disse à AFP que estava preocupada e correu para estocar suprimentos essenciais.

Desde sábado, cinco pessoas morreram no Golfo, todas estrangeiras: uma no Kuwait, três nos Emirados Árabes Unidos e uma no Bahrein.

Na manhã desta segunda-feira, novas explosões foram ouvidas em Dubai, Abu Dhabi, Doha e Manama.

Os ataques iranianos, que atingiram bases militares, infraestrutura civil, prédios residenciais, hotéis, aeroportos e portos, abalaram uma região há muito considerada um refúgio de paz e segurança no Oriente Médio.

*Com informações da AFP