Langya, novo vírus de origem animal, já foi identificado em 35 pessoas na China

Especialista alerta que doenças contagiosas que provocam pandemia, como coronavírus, terão um impacto cada vez maior na vida diária da raça humana

Hector RETAMAL / AFP Cientistas acreditam que o musaranho, um pequeno mamífero com focinho pontudo, pode ser o animal que transmitiu o vírus aos humanos



Um novo vírus de origem animal já está em circulação. O langya (Langya henipavirus (LayV)) causa sintomas como: febre, cansaço, tosse, náusea e dor de cabeça. Segundo informações de um relatório publicado no início de agosto pelo New England Journal of Medicine (NEJM), uma importante revista médica americana, 35 pessoas, em duas províncias da China, foram infectadas. Não houve nenhum caso grave ou fatal até agora, informou a virologista Linfa Wang, da Duke-NUS Medical School de Singapura, uma das autoras do relatório, ao Global Times. Contudo, alguns desenvolveram anormalidades nas células sanguíneas e outros tiveram problemas de função hepática e renal, de acordo com o relatório. Cientistas acreditam que o musaranho, um pequeno mamífero com focinho pontudo, pode ser o animal que transmitiu o vírus aos humanos.

Por enquanto, os cientistas consideram prematuro se pronunciar sobre a possibilidade de transmissão do vírus de pessoa para pessoa, dado o pequeno número de casos. O vírus, para o qual não existe vacina ou tratamento, foi detectado mediante amostras colhidas da garganta dos infectados, que tinham tido contato recente com animas. De acordo com o jornal chinês, investigações posteriores revelaram que 26 dos 35 pacientes portadores deste Henipavirus desenvolveram os sintomas clínicos, que se juntas a irritabilidade e vômitos. Diante desse novo vírus, o subdiretor do departamento de Patologias Infecciosas do hospital de Huashan alerta: “o coronavírus não será a última doença contagiosa que provoca uma pandemia, já que novas doenças terão um impacto cada vez maior na vida diária da raça humana”.

*Com informações da AFP e EFE