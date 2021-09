Veja fotos do avanço da lava na ilha de La Palma após erupção do vulcão Cumbre Vieja

Pelo menos cinco mil pessoas foram retiradas de casa após material vulcânico atingir casas na ilha de 84 mil habitantes

Miguel Calero/EFE Vulcão entrou em erupção neste domingo, 19



A lava do vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, neste domingo, 19, avança pelo arquipélago e segue em direção ao mar nesta segunda-feira, 20. Pelo menos cinco mil pessoas foram retiradas das próprias residências, ameaçadas pelo material vulcânico, e estão alocadas em abrigos temporários. O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, acompanha o monitoramento dos riscos e o trabalho de especialistas da Comissão Científica do Plano Especial de Proteção Civil e Atenção a Emergências por Risco Vulcânico no local. O grupo elevou o alerta de laranja para vermelho, o que mostra aumento na preocupação com o avanço da erupção. Veja, abaixo, fotos que mostram o trajeto da lava em La Palma: