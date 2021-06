Leoa morre de Covid-19 após surto de coronavírus em zoológico na Índia

Outros oito leões também testaram positivo para o vírus; casos foram registrados depois dos animais apresentarem perda de apetite e tosse ocasional

Pixabay Surto aconteceu no zoológico de Valandur, localizado nos arredores de Chennai, na Índia



Uma leoa de 9 anos morreu de Covid-19 na última quinta-feira, 3, após um surto da doença atingir o zoológico de Valandur, na Índia. O óbito foi confirmado pelas autoridades do parque zoológico estatal, localizado nos arredores de Chennai, na sexta-feira, 4, segundo agências internacionais. No dia 26 de maio, cinco leões começaram a apresentar perda de apetite e tosse ocasional, o que levou os tratadores do zoológico a enviar amostras para testes de 11 leões no total. Segundo o comunicado do zoológico, além de Neela, outros oito leões também testaram positivo para a Covid-19. “Amostras de tigres e outros grandes mamíferos estão sendo enviadas para testes”, diz nota. A instituição afirma que todos os animais com teste positivo estão sendo mantidos sob estreita vigilância pela equipe. A fonte do surto ainda não é clara, mas o zoológico afirma que todos os tratadores foram vacinados contra a doença. Além do surto na Índia, são investigadas as morte de dois filhotes de tigre branco no Paquistão. Houve leões com teste positivo na Espanha e em duas outras cidades da Índia, diz a Reuters.