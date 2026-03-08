Jovem Pan > Notícias > Mundo > Líbano tem quase 400 mortos em uma semana de conflito no Oriente Médio

Líbano tem quase 400 mortos em uma semana de conflito no Oriente Médio

Depois do ataque conjunto ao Irã, dos EUA e de Israel, o exército israelense estendeu os ataques ao sul do país e à capital, Beirute

  • 08/03/2026 15h59 - Atualizado em 08/03/2026 15h59
Uma bandeira do Líbano pintada em um reservatório de água elevado é mostrada no local de um ataque aéreo israelense na cidade de Nabatieh, no sul do Líbano, em 5 de março de 2026. Israel lançou em 5 de março uma nova onda de ataques contra o Irã, que intensificou seus ataques contra as nações do Golfo, Catar e Bahrein, à medida que a guerra no Oriente Médio se espalhava por toda a região e além. Destruição no Líbano

O ministro da Saúde do Líbano, Rakan Rakan Naseredin, afirmou que o país já contabiliza 394 mortos até agora no conflito entre Israel e o grupo Hezbollah em uma semana, dos quais 83 são crianças.

Depois do ataque conjunto ao Irã, dos EUA e de Israel, o exército israelense estendeu os ataques ao sul do Líbano, à capital Beirute e a instalações de armazenamento de petróleo em Teerã, na capital do país persa.

Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores do Líbano, Youssef Rajji, condenou o ataque de drone, aparentemente, lançado a partir do território libanês atingindo uma aérea britânica na costa sul de Chipre.

“Eu pedi aos nossos amigos cipriotas que não confundam o Estado libanês com aqueles que agem fora de sua autoridade e estrutura legal”, disse Rajji, um firme opositor do Hezbollah, referindo-se a uma decisão do governo libanês que ordenou às agências de segurança que reprimissem grupos não estatais que realizam ataques.

Enquanto Beirute se apressa para fazer reparações, o presidente francês Emmanuel Macron visitará a nação insular da União Europeia na segunda-feira (9). O ataque coloca o Líbano em uma situação delicada, já que Macron está liderando o único esforço diplomático para tentar interromper o conflito no País, que além das mortes, já convive com o deslocamento de centenas de milhares de habitantes.

