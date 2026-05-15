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Líbano diz que extensão da trégua com Israel pode trazer ‘estabilidade’, mas pede garantias dos EUA

A prorrogação do cessar-fogo foi feita nesta sexta-feira (15) por mais 45 dias; a medida está em vigor desde o dia 17 de abril

  • Por Jovem Pan
  • 15/05/2026 18h42
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Foto por MOUHAMMAD AL-ZANATY / AFP Uma bandeira do Líbano pintada em um reservatório de água elevado é mostrada no local de um ataque aéreo israelense na cidade de Nabatieh, no sul do Líbano, em 5 de março de 2026. Israel lançou em 5 de março uma nova onda de ataques contra o Irã, que intensificou seus ataques contra as nações do Golfo, Catar e Bahrein, à medida que a guerra no Oriente Médio se espalhava por toda a região e além. Uma bandeira do Líbano pintada em um reservatório de água elevado é mostrada no local de um ataque aéreo israelense na cidade de Nabatieh, no sul do Líbano, em 5 de março de 2026

A delegação negociadora do Líbano em Washington declarou nesta sexta-feira (15) que a prorrogação da trégua com Israel e o estabelecimento de um canal de segurança abrem caminho para uma “estabilidade duradoura”, mas pediu garantias dos Estados Unidos.

“A delegação libanesa acolhe com satisfação o resultado de hoje”, afirmou em um comunicado divulgado pela presidência libanesa após a trégua na guerra entre Israel e o Hezbollah ser ampliada por mais 45 dias.

“A extensão do cessar-fogo e o estabelecimento de um canal de segurança facilitado pelos Estados Unidos proporcionam um espaço vital de alívio para nossos cidadãos (…) e avançam em uma via política rumo a uma estabilidade duradoura.”

Cessar-fogo extendido

Foi prorrogado nesta sexta-feira por mais 45 dias o cessar-fogo entre Líbano e Israel, em vigor desde o dia 17 de abril e prorrogado no dia 23 de abril, anunciou o Departamento de Estado americano. O objetivo de cessar-fogo é permitir negociações em direção a um acordo permanente de segurança e paz. 

As hostilidades entre o Hezbollah e Israel reacenderam-se em 2 de março, quando o grupo abriu fogo em apoio ao Irã na guerra regional em curso. O cessar-fogo no Líbano surgiu paralelamente aos esforços de Washington para resolver seu conflito com Teerã, embora o Irã tenha solicitado que o Líbano fosse incluído em qualquer trégua mais ampla.

Cerca de 2.500 pessoas foram mortas no Líbano desde que Israel entrou na ofensiva após o ataque do Hezbollah em 2 de março, de acordo com as autoridades libanesas.

Mesmo com o cessar-fogo em vigor desde abril, o exército israelense continuou atacando alvos do Hezbollah no Líbano, causando a morte de pelo menos 400 pessoas, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

*Com informações da AFP
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