Cachorro ‘mais velho do mundo’ morre aos 30 anos

Com 30 anos e cinco meses, Lazare usava fraldas, já não podia ouvir, enxergar e dormia quase todo o dia

Foto por JEFF PACHOUD / AFP Lazare, cão mais velho do mundo



Um spaniel francês chamado Lazere, considerado “o cachorro mais velho do mundo”, morreu aos 30 anos, informou sua responsável nesta sexta-feira (15).

A AFP entrou em contato com os organizadores do Guinness World Records para apurar se Lazare havia alcançado o recorde antes de morrer na quinta-feira (14), mas não obteve uma resposta imediata.

Lazare, um “spaniel toy” com orelhas erguidas em forma de borboleta, nasceu em 4 de dezembro de 1995, segundo a funcionária de um abrigo de cães Anne-Sophie Moyon.

Passou grande parte de sua vida com a mesma tutora, até que ela morreu, e ele foi levado para um abrigo de animais. Ophelie Boudol, de 29 anos, encantou-se pelo cachorro um ano mais velho que ela e o adotou.

Boudol havia planejado, inicialmente, encontrar um animal de estimação para sua mãe, disse à AFP, mas, em vez disso, decidiu inserir Lazare à sua família. O animal morreu apenas algumas semanas depois.

“Era nosso pequeno bebê vovô”, escreveu Boudol em uma publicação de despedida no Instagram. “Você escolheu fazer seu último voo em meus braços na noite de 14 de maio, para se reunir com sua tutora, que te amava tanto”, disse.

Com 30 anos e cinco meses, Lazare usava fraldas, já não podia ouvir, enxergar e dormia quase todo o dia.

No entanto, Boudol disse que ele tinha uma presença encantadoramente vívida. “Ele realmente tem uma personalidade muito cativante”, disse à AFP enquanto o embalava em sua casa na localidade de Villy-le-Pelloux, sudoeste da França, no início desta semana.

Quando Moyon descobriu a idade de Lazare, ela e seus colegas de abrigo acreditaram que “poderia ser o cachorro mais velho do mundo”.

Depois de verificar sua data de nascimento em dois registros, preencheram a documentação para inscrevê-lo para um possível recorde, como uma espécie de brincadeira, acrescentou ela.

Um mastim português chamado Bobi foi considerado o cão mais velho quando morreu em 2023, supostamente aos 31 anos, segundo o site do Guinness World Records. Porém, uma revisão em 2024 determinou que não havia provas suficientes sobre sua idade.