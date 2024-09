Líbano se prepara para retaliação do Hezbollah após explosão de pagers

Incidente resultou na morte de nove pessoas e deixou cerca de 2.800 feridos; ministro das Relações Exteriores do Líbano, informou que o governo vai registrar uma queixa sobre o ataque no Conselho de Segurança da ONU

EFE/EPA/WAEL HAMZEH Explosões aconteceram logo após Israel ter anunciado a ampliação de seus alvos de guerra, incluindo a fronteira com o Líbano



O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bou Habib, anunciou que o país está se preparando para uma retaliação significativa do Hezbollah, em resposta a uma explosão de pagers que resultou na morte de nove pessoas e deixou cerca de 2.800 feridos. Bou Habib enfatizou que Israel está enganado se acredita que essa ação pode resolver o conflito, e informou que o governo libanês planeja apresentar uma queixa ao Conselho de Segurança da ONU. O Hezbollah, por sua vez, responsabilizou Israel pela explosão, classificando-a como um “ataque cibernético”. O grupo armado considerou a ação uma “agressão criminosa” e prometeu uma resposta.

Em meio a essa tensão, o chefe do estado-maior israelense, tenente-general Herzi Halevi, revisou as estratégias de defesa e ataque de suas forças. Os Estados Unidos, que são os principais aliados de Israel, negaram qualquer envolvimento no incidente e afirmaram não ter conhecimento sobre o que ocorreu. A coordenadora especial da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, expressou preocupação com a possibilidade de uma escalada de violência na região, destacando a fragilidade da situação.

As explosões aconteceram logo após Israel ter anunciado a ampliação de seus alvos de guerra, incluindo a fronteira com o Líbano. Em um esforço para abordar a crescente tensão, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, planeja uma viagem ao Egito para discutir a possibilidade de um cessar-fogo em Gaza, buscando mitigar os conflitos na área.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller