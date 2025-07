Líder da oposição israelense viaja para Abu Dhabi para discutir cessar-fogo em Gaza

Os Emirados Árabes Unidos normalizaram suas relações com Israel em 2020, no âmbito dos Acordos de Abraão promovidos pelos Estados Unidos, que pressionam para alcançar um acordo na região

Jack GUEZ/AFP Este anúncio ocorre antes de uma visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington na segunda-feira



O líder da oposição israelense, Yair Lapid, informou, nesta sexta-feira (4), que se reuniu com o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos em Abu Dhabi e abordou os esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza. Os Emirados Árabes Unidos normalizaram suas relações com Israel em 2020, no âmbito dos Acordos de Abraão promovidos pelos Estados Unidos, que pressionam para alcançar um cessar-fogo em Gaza, um conflito que começou após o ataque de Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Lapid, do partido Yesh Atid, publicou uma foto com o chefe Abdullah bin Zayed Al Nahyan no X, com a mensagem “com meu amigo, o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, ABZ, na noite passada, quinta-feira (3), em Abu Dhabi”.

“Falamos sobre evolução da situação na região e sobre os esforços para alcançar um acordo em Gaza e o retorno dos reféns”, acrescentou. A agência oficial de notícias dos Emirados Árabes Unidos, WAM, confirmou a reunião, mas não mencionou um encontro que Lapid afirmou ter tido com o presidente emiradense, Mohamed ben Zayed. O Hamas declarou, nesta sexta-feira, que mantém consultas com outros movimentos palestinos sobre uma proposta de trégua com Israel em Gaza, após quase 21 meses de guerra.

Este anúncio ocorre antes de uma visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington na segunda-feira, 7 de julho. O ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023 deixou 1.219 mortos, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses. Ao menos 57.130 palestinos morreram na ofensiva israelense em Gaza, principalmente civis, segundo o Ministério da Saúde deste território governado pelo Hamas, estatísticas que a ONU considera confiáveis.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias