Líder do Hezbollah ameaça guerra ‘sem limites’ contra Israel caso conflito se expanda para o Líbano

Discurso de Hassan Nasrallah surge após bombardeio ocorrido na terça-feira, 2, que matou um dos fundadores do Hamas, Saleh al-Arouri, em Beirute

MAHMOUD ZAYYAT / AFP Membros de Hezbollah, grupo xiita libanês



Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, afirmou nesta quarta-feira, 3, que travará uma guerra “sem limites e sem regras” contra Israel, caso o conflito entre israelenses e o Hamas se estenda para o Líbano. Nasrallah está em Beirute, após um bombardeiro ocorrido na terça-feira, 2, que ocasionou a morte de Saleh al-Arouri, um dos fundadores do Hamas. Apesar de não ter mencionado diretamente Israel, o chefe do Hezbollah disse que o país não conseguirá alcançar seus objetivos na guerra e que está enfraquecido dos ataques ocorridos em outubro.

O Hezbollah, grupo libanês aliado do Irã e do Hamas, atua no sul do Líbano e tem realizado ataques a distância contra o exército israelense desde o início do conflito. O objetivo do grupo é enfraquecer Israel e apoiar o Hamas. Durante o discurso, Nasrallah também responsabilizou Israel pela morte de Saleh al-Arouri, mas o país não assumiu a autoria dos ataques.