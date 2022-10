Líderes da América Latina parabenizam Lula por resultado no primeiro turno das eleições brasileiras

Petista teve mais votos que seu principal oponente, Jair Bolsonaro, liderando o pleito; segundo turno ocorrerá em 30 de outubro

Reprodução/Twitter/@LulaOficial/Ricardo Stuckert Lula terminou o primeiro turno à frente de Bolsonaro, com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% do seu oponente



Diversos presidentes e líderes de países da América Latina publicaram mensagens na noite do último domingo, 2, parabenizando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por terminar o primeiro turno à frente de Jair Bolsonaro (PL), com 48,43% dos votos válidos. O presidente da Argentina, Alberto Fernández, chegou a chamar o ex-presidente de “querido”: “Felicito meu querido Lula por sua vitória no primeiro turno e faço chegar meu sincero respeito ao povo do Brasil por sua profunda expressão democrática”, escreveu em sua conta oficial no Twitter. Fernández acompanhou o texto com uma fotografia na qual aparece apertando a mão do candidato do PT à presidência do Brasil. Já o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi mais sucinto. “Felicito Lula pela vitória no primeiro turno”, escreveu no Twitter poucos minutos depois do Tribunal Superior Eleitoral contabilizar 96,9% dos votos, confirmando que nenhum candidato alcançaria matematicamente mais da metade do votos no primeiro turno. O presidente colombiano também usou suas mensagens nas redes sociais para parabenizar “o povo brasileiro por sua enorme participação eleitoral”. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também elogiou as eleições e a democracia brasileira junto de suas felicitações a Lula pela vantagen obtida: “Felicidades, irmão e camarada Lula. O povo brasileiro mais uma vez demonstrou sua vocação democrática e, principalmente, sua inclinação para a igualdade e a justiça”.