Líderes de torcidas confundem carro no Texas e são baleadas múltiplas vezes por um homem

Esse é o terceiro caso registrado em uma semana; na quinta-feira, 13, um menino de 16 anos foi ferido a tiros ao tocar, por engano, campainha na casa errada

Duas líderes de torcida foram baleadas múltiplas vezes por um homem ao confundirem o carro e entrarem no errado. O caso aconteceu na terça-feira, 18, no Texas, Estados Unidos. Segundo a polícia, um das meninas foi gravemente ferida. Tudo aconteceu em um estacionamento de um supermercado na cidade de Elgin. Quatro líderes de torcida adolescentes foram juntas no carro de uma delas a um treino e depois voltaram, passada a meia-noite, para pegar os veículos. Uma delas, Heather Roth, disse ter saído do carro da amiga e se dirigiu ao que acreditava ser o seu, abrindo a porta, antes de perceber que um homem estava sentado dentro do carro. Ela voltou ao veículo da amiga em seguida. “Vejo o cara sair pela porta do carona, abri a janela e estava tentando me desculpar”, contou ela, em um vídeo compartilhado pela KTRK, filial local da ABC. “Simplesmente ele sacou uma arma e começou a atirar em todo mundo em seguida”, contou. O suspeito, Pedro Tello Rodríguez, de 25 anos, foi detido, informou o Departamento de Polícia de Elgin. Outra líder de torcida, identificada pela imprensa local como Payton Washington, “sofreu ferimentos graves e foi levada ao hospital de helicóptero”, acrescentou a polícia.

Esse é o segundo caso em um semana. Na quinta-feira, 13, Ralph Yarl, 16 anos, levou dois tiros, um deles na cabeça, no condado de Clay, estado do Missouri, depois de tocar a campainha da casa errada quando foi buscar seus irmãos gêmeos. O promotor do condado de Clay, Zachary Thompson, anunciou que o idoso, identificado como Andrew Lester, de 84 anos, foi acusado de agressão e ação criminosa armada. Lester se entregou na terça, segundo um porta-voz do departamento do xerife do condado de Clay. Segundo documentos judiciais, Lester disse ter pensado que o jovem tentava entrar em sua casa e atirou nele pela janela. Sua fiança foi estabelecida em US$ 200 mil (cerca de 990 mil reais). Yarl teve alta do hospital e continua sua recuperação em casa, informou nesta terça sua mãe, Cleo Nagbe, à rede CBS.

Uma campanha da GoFundMe, que havia arrecadado quase US$ 70.000 (cerca de R$ 353 mil) até a manhã desta quarta-feira, disse que “Payton levou dois tiros e ficou gravemente ferida. Encontra-se estável na UTI e terá um longo caminho para a recuperação”. Roth foi ferida de raspão e foi atendida no local, segundo a KTRK. Ataques a tiros mortais ocorrem com frequência nos Estados Unidos, um país de cerca de 330 milhões de habitantes e onde circulam aproximadamente 400 milhões de armas. No sábado à noite, o proprietário de uma casa atirou em um veículo que parou por engano na entrada de seu estacionamento porque os quatro ocupantes acharam que se tratava da residência de um amigo. Uma mulher de 20 anos que estava no carro morreu.