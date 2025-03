Líderes europeus defendem Zelensky após bate-boca com Trump

Emmanuel Macron, presidente da França, enfatizou que a Rússia é a verdadeira agressora no conflito e reafirmou o compromisso de seu país com a Ucrânia

EFE/EPA/VOLODYMYR TARASOV Volodymyr Zelensky deixou reunião com Donald Trump antes da entrevista coletiva



Líderes da Europa demonstraram solidariedade ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após bate-boca com Donald Trump na Casa Branca, que levantou incertezas sobre o suporte dos Estados Unidos à Ucrânia. O desentendimento surgiu durante conversas sobre um possível acordo de exploração mineral, gerando preocupações sobre o futuro do apoio americano. Emmanuel Macron, presidente da França, enfatizou que a Rússia é a verdadeira agressora no conflito e reafirmou o compromisso de seu país com a Ucrânia. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, também se manifestou, garantindo que Zelensky “nunca estará sozinho” em sua luta.

Mais de dez líderes europeus, incluindo o chanceler da Alemanha e o primeiro-ministro da Suécia, se uniram em apoio à Ucrânia, ressaltando a importância da luta do país pela liberdade. A Moldávia, por sua vez, também declarou seu apoio à nação ucraniana, reforçando a união entre os países da região. A situação atual gerou inquietações na Europa sobre a disposição dos Estados Unidos em manter seu compromisso com a segurança do continente. A sinalização de Trump sobre a possibilidade de reduzir a presença militar americana na Europa intensificou essas preocupações. Tanto Macron quanto o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, deixaram Washington sem garantias concretas de apoio por parte dos EUA.

