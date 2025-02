Após abandonar reunião e se desentender com Trump, Zelensky publica mensagem de agradecimento aos EUA

FE/EPA/SHAWN THEW Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (C) parte após um colapso nas negociações com o presidente dos EUA, Donald Trump, e um cancelamento da conferência de imprensa conjunta planejada na Casa Branca em Washington, DC, EUA



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu nesta sexta-feira (28) aos Estados Unidos após o tenso embate verbal na Casa Branca com Donald Trump e garantiu que continuará trabalhando por “uma paz justa e duradoura”. “Obrigado, América, obrigado pelo apoio, obrigado por esta visita. Obrigado ao presidente, ao Congresso e ao povo dos Estados Unidos”, escreveu Zelensky na rede social X. “A Ucrânia precisa de uma paz justa e duradoura, e estamos trabalhando nisso”, acrescentou. Zelensky e Trump se reuniram nesta terça e o encontrou foi marcado por tensões e ataques um ao outro sobre a Guerra na Ucrânia. O líder ucraniano chegou a deixar a Casa Branca antes do previsto após um bate-boca inédito no Salão Oval com presidente norte-americano, que o repreendeu e o ameaçou, dizendo que os Estados Unidos virarão as costas para a Ucrânia se ele não fizer “concessões” à Rússia.

No Salão Oval, houve um momento extremamente tenso por vários minutos entre Zelensky, Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance. A discussão começou quando Vance disse ao presidente ucraniano que ele estava sendo “desrespeitoso” com os americanos. Então, Trump interveio, repreendendo Zelensky por estar se colocando em uma “posição muito ruim” e dizendo que o presidente ucraniano “não tem as cartas” nas mãos. “Pergunte ao povo o que pensa sobre o cessar-fogo?”, disse Zelensky, interrompendo-o para tentar fazer um ponto. “Você já esteve na Ucrânia para ver os problemas que temos?”, perguntou a Vance, sem levantar a voz.

A Ucrânia e a Europa têm acompanhado com preocupação a aproximação entre Trump e Putin, que conversaram longamente no dia 12 de fevereiro e iniciaram negociações para pôr fim à guerra. O presidente dos Estados Unidos repetiu que confia no presidente russo, apesar das repetidas advertências de Londres e Paris sobre a fragilidade de qualquer cessar-fogo que não fosse acompanhado de um mecanismo sólido de controle e segurança garantido pelos Estados Unidos.

