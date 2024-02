Líderes mundiais lamentam morte de ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera

Sebastián Piñera faleceu aos 74 anos nesta terça-feira, 6, após um acidente de helicóptero

AFP Sebastián Piñera comandou o país entre os anos de 2010 e 2014 e entre 2018 e 2022



Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai, lamentou a morte do ex-pre sidente do Chile, Sebastián Piñera, nesta terça-feira, 6, e destacou as relações positivas que ambos países possuíam. “Conheci o presidente Piñera há vários anos. Ele sempre teve uma atitude positiva com relação ao Uruguai e pessoalmente. Como exemplo, basta mencionar seu apoio com a logística oferecida para a chegada das vacinas durante a pandemia. Minhas condolências aos chilenos e à sua família”, escreveu o líder em seu perfil no X (antigo Twitter). O presidente da Argentina, Javier Milei, também comentou a morte do ex-presidente. “Acabei de receber a notícia de que Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, faleceu em um trágico acidente. Lamento profundamente sua morte e envio nossas condolências em nome do povo argentino a seus familiares e amigos, assim como também à população do Chile”, diz um comunicado.

Como mostrou o site da Jovem Pan, o presidente Lula afirmou estar surpreso e entristecido com a morte e Piñera, e enviou solidariedade aos entes queridos e amigos. “Convivemos, trabalhamos pelo fortalecimento da relação dos nossos países e sempre tivemos um bom diálogo, quando ambos éramos presidentes, e também quando não éramos”, declarou Lula. A presidente do Peru, Dina Boluarte, utilizou seu perfil no X para prestar condolências à família de Piñera. “Durante seu mandato como presidente, fortalecemos os vínculos de amizade e cooperação entre nossos povos”, disse.