Liverpool realiza festival de música sem máscara e distanciamento social para 5 mil pessoas

O evento-teste no Reino Unido reuniu apenas participantes que testaram negativo para o coronavírus; resultados de novos exames mostrarão se houve propagação

EFE/EPA/PETER POWELL Assim que chegaram ao Sefton Park, participantes do evento-teste puderam tirar as suas máscaras e se aglomerar ao som de bandas locais



Cinco mil pessoas participaram de um festival de música em Liverpool neste domingo, 2. O evento-teste foi o primeiro a reunir uma multidão sem máscara e distanciamento social no Reino Unido desde o início da pandemia do novo coronavírus. Para participar da festa organizada pelo próprio governo britânico no Sefton Park, cada pessoa teve que apresentar resultado negativo para um teste de Covid-19 realizado no dia anterior. O público também foi encorajado a se submeter a um exame RT-PCR no próprio dia do evento e refazê-lo cinco dias depois, ou seja, na sexta-feira, 7. A partir disso será possível estudar se houve propagação do Sars-Cov-2 e, consequentemente, se será possível ter uma temporada de festivais de música no próximo verão, como era de costume antes da pandemia. A partir do dia 21 de junho, o Reino Unido pretende iniciar a quarta etapa de flexibilização do lockdown, que pode marcar o fim das restrições a aglomerações. No entanto, um dos eventos mais importantes do cenário musical do país, o festival de Glastonbury, já foi cancelado e não acontecerá mais uma vez este ano.