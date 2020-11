Livro de memórias de Barack Obama vende quase 900 mil cópias em 24 horas

Ex-presidente dos Estados Unidos lançou primeira parte de livro de memórias após contrato milionário com editora dos Estados Unidos; divulgação foi feita em diversas plataformas

SUSAN WALSH/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Barack Obama lançou primeira parte de suas memórias



O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, bateu o recorde da própria esposa, Michelle Obama, e atingiu quase 900 mil vendas de cópias do seu livro “Uma Terra Prometida” apenas 24 horas após o lançamento oficial da sua compilação de memórias. Ao longo das últimas semanas, ele tem intensificado a divulgação da publicação, lançada pelo Crown Publishing Group, com entrevistas. Uma delas foi concedida a um programa brasileiro e outra à entrevistadora norte-americana Oprah. O livro conta a história do democrata do começo da sua vida até ele ser eleito presidente, no ano de 2008. Uma segunda edição das memórias de Obama deve ser lançada pela empresa, ainda sem data para lançamento.

“Estamos felizes com o primeiro dia de vendas. Refletem a expectativa generalizada dos leitores em relação ao altamente antecipado e extraordinariamente escrito livro do presidente Obama”, comentou David Drake, editor da Crown Publishing, em comunicado. Ele disse, ainda, que a publicação foi bem sucedida em todos os canais, até mesmo em livros digitais e audiolivros. A expectativa é de que o livro entre na lista de best sellers do New York Times e levante os números da editora, que avaliou o momento como positivo após queda nas vendas por causa da pandemia do novo coronavírus. Estima-se que o ex-presidente tenha fechado contrato de cerca de R$ 60 milhões.