Liz Truss afirma que ficará no cargo até as eleições de 2025 no Reino Unido

Primeira-ministra reconheceu as falhas cometidas na economia durante os primeiros dias de mandato

Daniel LEAL / POOL / AFP Primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss afirmou que vai ficar no cargo e prometeu reverter a situação da economia



A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, disse nesta segunda-feira, 17, que ficará no cargo até as eleições de 2025. “Quero aceitar minha responsabilidade e lamentar os erros cometidos”, frisou. Ela reconheceu as falhas cometidas na economia durante os primeiros dias de mandato. A premiê afirmou que os erros foram de responsabilidade dela. “Eu queria agir para ajudar as pessoas com as contas de energia e para lidar com a questão dos impostos altos, mas fomos longe demais e muito rápido”, comentou em entrevista à BBC. A primeira-ministra pretende cortar os impostos dos mais ricos e subsidiar as tarifas de energia dos britânicos, afetadas pela guerra na Ucrânia. Nas primeiras semanas desde que assumiu o cargo, Liz Truss recebeu milhares de críticas pelo plano, que causou prejuízos a economia. Inclusive, na última sexta-feira, 14, o secretário do Tesouro, Kwasi Kwaeteng foi demitido e substituído por Jeremy Hunt. “Teria sido completamente irresponsável da minha parte não agir no interesse nacional da maneira que agi”, completou.