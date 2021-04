Londres inaugura 1ª piscina transparente do mundo suspensa entre dois prédios; veja fotos

Com 25 metros de comprimento e 3 de profundidade, a estrutura armazena 375 toneladas de água a 35 metros de altura e tem vista para pontos icônicos da capital inglesa

Divulgação EcoWorld Ballymore A estrutura transparente do Sky Pool é o resultado de avanços significativos em tecnologias na última década", disse o presidente do empreendimento



A primeira piscina transparente do mundo suspensa entre dois prédios será inaugurada em Londres no próximo dia 19 de maio. Batizada de Sky Pool, a estrutura capaz de segurar 375 toneladas de água se autoproclama a primeira do tipo em todo o mundo. Com 25 metros de comprimento e três de profundidade, ela permite nadar a uma altura equivalente ao décimo andar dos arranha-céus em que está apoiada, dois empreendimentos de luxo que compreendem apartamentos, lojas, escritórios, bares e restaurantes. Lá de cima, suspensos 35 metros acima do solo, os visitantes poderão apreciar a vista para alguns ícones da capital inglesa, como a sede do Parlamento e a roda-gigante London Eye. Em entrevista ao tabloide britânico Daily Mail, o presidente do complexo, Sean Mulryan, afirmou que a ideia da piscina surgiu do “desejo de ultrapassar os limites da capacidade de construção e engenharia”. “A estrutura transparente do Sky Pool é o resultado de avanços significativos em tecnologias na última década. A experiência na piscina será verdadeiramente única, será como se estivéssemos flutuando no ar no centro de Londres”, afirmou. Veja imagens do projeto: