Lufthansa anuncia cancelamento de voos para economizar combustível

A companhia aérea alemã suspendeu algumas rotas europeias e 20 mil viagens de curta distância programadas até outubro

Divulgação/Lufthansa A Lufthansa projeta economia de mais de 40 mil toneladas de querosene de aviação com a medida



A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou nesta terça-feira (21) o cancelamento de algumas rotas europeias e 20 mil voos de curta distância programados até outubro. A medida é uma tentativa de economizar querosene de aviação, enquanto o setor enfrenta a possibilidade de escassez e preços mais altos por causa da guerra no Irã.

O grupo alemão informou que os voos cancelados são operados por várias de suas subsidiárias, principalmente a regional CityLine, e equivalem a uma redução de 1% em sua capacidade de passageiros.

Na semana passada, a Lufthansa já havia anunciado um conjunto de medidas, como não usar aeronaves ineficientes e remover permanentemente os 27 aviões operacionais da CityLine de sua agenda de voos de verão no hemisfério norte. A retirada das aeronaves da companhia regional já estava planejada, mas a guerra forçou o grupo a fazer isso mais cedo.

As ações anunciadas nesta terça-feira devem permitir que a empresa economize mais de 40 mil toneladas de querosene de aviação, segundo a Lufthansa. A companhia disse também que o abastecimento de combustível para os voos programados para o verão deve permanecer estável.

A Lufthansa cancelou temporariamente também rotas de Frankfurt para as cidades polonesas de Bydgoszcz e Rzeszow, bem como para Stavanger, na Noruega. Novos cortes em voos programados a partir de junho serão anunciados no fim de abril ou no início de maio.