Lula condena ‘hipocrisia verde’ de países ricos e defende soberania amazônica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (22), durante encontro da Cúpula dos Países Amazônicos em Bogotá, que países ricos utilizam a luta contra o desmatamento como “justificativa para medidas protecionistas” e o combate ao crime organizado como “pretexto para violar a soberania” de nações menos desenvolvidas. O evento reuniu representantes da sociedade civil, comunidades indígenas e chefes de Estado de países integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA): Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, além do Brasil.

“Há muito tempo que os países ricos nos acusam de não cuidar da floresta. Aqueles que poluíram o planeta tentam impor modelos que não nos servem”, afirmou Lula. O presidente brasileiro destacou a importância do multilateralismo como único caminho para enfrentar a crise climática. “Não existe saída individual para a crise climática. Precisamos de uma nova governança mundial”, disse.

Antes do encontro, o governo brasileiro articulou uma resposta indireta à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de enviar navios de guerra para águas internacionais no Caribe, próximas à Venezuela. A medida, oficialmente para combater cartéis de drogas, foi criticada por governos da região, que apontam risco de interferência na soberania nacional.

Lula ressaltou que compete aos países amazônicos combater crimes em seus próprios territórios e anunciou que convidará os presidentes da OTCA para a inauguração de um centro de cooperação policial internacional da Amazônia, prevista para 9 de setembro em Manaus (AM). O objetivo é combater garimpo ilegal, narcotráfico e contrabando de armas.

O presidente também criticou a postura de Trump em relação ao Acordo de Paris e à governança global sobre o clima. Lula afirmou que o dirigente americano toma decisões sozinho, sem considerar organismos multilaterais como a ONU e a Organização Mundial do Comércio, e reiterou convite para que Trump participe da COP30, marcada para novembro em Belém (PA).

Durante o evento, Lula anunciou a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), que deverá captar recursos de países, empresas e entidades para financiar ações de preservação ambiental em países em desenvolvimento, incluindo a Amazônia. “Estamos propondo um fundo para manter as florestas em pé e os indígenas vivos”, afirmou. O encontro em Bogotá dá continuidade à agenda iniciada na Cúpula de Belém, em 2023, e visa fortalecer a cooperação entre os países amazônicos, incluindo mecanismos financeiros, estratégias para economia sustentável e combate à violência na região.

Lula reforçou a importância de respeitar os direitos das comunidades locais e indígenas, destacando que a proteção da Amazônia é crucial para o futuro da humanidade. A Cúpula deve resultar na Declaração de Bogotá, reafirmando compromissos com a cooperação regional e apoiando iniciativas como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, com vistas à implementação efetiva de políticas de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável na Amazônia.

