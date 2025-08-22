Governo Lula celebrará 7 de Setembro com tema ‘Brasil Soberano’ em meio ao julgamento de Bolsonaro

Exército brasileiro está programado para mobilizar cerca de 2.000 militares, além de veículos, para garantir a realização do evento

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO DF - LULA/EVENTO BRASIL DANDO A VOLTA POR CIMA - POLÍTICA - Foto, Presidente Lula durante evento. Nesta quinta (3) o Presidente Lula participa do evento Brasil dando a volta por cima que apresenta os resultados dos dois primeiros anos do governo. 03/04/2025 - Foto: TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO



O governo de Lula (PT) está se preparando para celebrar o Dia da Independência, marcado para 7 de setembro, com o tema “Brasil soberano”. Essa escolha ocorre em um momento delicado, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e a imposição de uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos. A defesa da soberania nacional, já enfatizada por Lula em seus discursos, se torna ainda mais pertinente neste cenário. O desfile cívico-militar, que será organizado pela administração Lula, contará com a empresa Palestino Estrutura e Eventos Ltda, responsável pela montagem da infraestrutura necessária, incluindo arquibancadas, tribunais e áreas de apoio. O Exército brasileiro está programado para mobilizar cerca de 2.000 militares, além de veículos, para garantir a realização do evento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O desfile ocorrerá logo após o início do julgamento de Bolsonaro, que está agendado para começar no dia 2 de setembro. Há uma certa apreensão entre os militares sobre a possibilidade de que os atos em apoio a Bolsonaro possam desviar a atenção do desfile, embora não existam preocupações significativas em relação à segurança do evento. Além disso, movimentos populares e partidos, incluindo o PT, estão organizando manifestações em diversas capitais do país. O objetivo é reafirmar a soberania nacional e criticar a influência dos Estados Unidos nas questões internas do Brasil. O PT pretende mobilizar um grande número de participantes, abordando temas como a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 e a necessidade de taxar os mais ricos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA