Lula conversa com Rei Charles III sobre mudanças climáticas e meio ambiente

Petista e monarca também falaram sobre a fluidez da agenda bilateral nas áreas de comércio e investimentos, intercâmbio cultural e ciência, e tecnologia

Chris Jackson / POOL / AFP e MAURO PIMENTEL / AFP Lula e Rei Charles III conversaram por telefone e falam sobre mudanças climáticas e agenda bilateral entre Brasil e Reino Unido



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Rei Charles III, conversaram nesta segunda-feira, 6, por telefone e falaram sobre mudanças climáticas e meio ambiente. “Conversei agora por telefone com o Rei do Reino Unido. Falamos sobre a vontade de aprofundarmos parcerias e discussões entre nossos países sobre a questão climática e proteção do meio ambiente”, escreveu o petista nas redes sociais. O Palácio do Planalto acrescentou que a conversa também abordou a “a fluidez da agenda bilateral nas áreas de comércio e investimentos, intercâmbio cultural e ciência e tecnologia, ressaltando, entre outros temas, a cooperação entre Fiocruz e a Universidade de Oxford na produção da vacina AstraZeneca contra a Covid-19”. Havia expectativa que Lula fosse convidado a comparecer à cerimônia de coroação do monarca – marcada para 6 de maio -, contudo, nada foi dito a respeito. Charles III é rei do Reino Unido desde setembro de 2022, quando sua mãe, Elizabeth II, morreu aos 96 anos, depois de 70 anos de reinado. Apesar de já estar no trono, a coroação ainda não foi realizada. Desde que era príncipe, o monarca falava sobre a necessidade combater as mudanças climáticas para preservar o planeta, agora como rei, ele quer liderar um movimento de países a favor de medidas para conter o aquecimento global e promover o desenvolvimento econômico sustentável. Essa foi a primeira vez que Lula e Charles III conversaram desde que ambos assumiram suas posições. O último encontro presencial entre eles foi em 2009, quando o britânico foi à Brasília e se reuniu com o petista no Palácio do Planalto.