Príncipe Harry e Meghan Markle vão à coroação? Saiba se o rei Charles III os convidou

Presença do casal na cerimônia foi dada como incerta após o lançamento do polêmico livro ‘O Que Sobra’

Danny Lawson / POOL / AFP Príncipe Harry e Meghan Markle ainda não confirmaram se irão à coroação



Mesmo com as polêmicas que cercam a família real britânica, o rei Charles III convidou o príncipe Harry e Meghan Markle para sua coroação, que acontece no próximo dia 6 de maio no Reino Unido. O casal, que desde 2020 mora nos Estados Unidos, ainda não informou se irá comparecer. A informação foi divulgada neste domingo, 5, pelo The Sunday Times. De acordo com um porta-voz de Harry e Meghan, citado pelo jornal britânico, o casal “recebeu recentemente um e-mail do gabinete de Sua Majestade sobre a coroação” do filho de Elizabeth II. “No momento, a decisão imediata sobre a presença do duque e da duquesa não será comunicada por nossa parte”, declarou o porta-voz. O Palácio de Buckingham não comentou sobre o assunto. A volta do duque e da duquesa de Sussex ao Reino Unido para assistir à coroação foi um assunto bastante comentado pela imprensa britânica, principalmente após o lançamento do polêmico livro “O Que Sobra”, no qual Harry expõe suas memórias.

Na obra literária, o marido de Meghan narra uma adolescência marcada por drogas e detalha a deterioração das relações com seu pai, o rei Charles III, e seu irmão, o príncipe William. Harry também falou da família real em um documentário lançado em dezembro do ano passado pela Netflix e em uma conversa com um médico especialista em traumas que foi divulgada na internet neste sábado, 4. Por ter nascido em uma “família dividida”, o príncipe deu a entender que tenta criar seus filhos, Archie e Lilibet, de maneira que seus “traumas” não sejam transmitidos para eles. “Durante toda a minha vida, desde a juventude, me senti um pouco diferente do resto da minha família”, contou ao médico Gabor Maté. Harry falou que se “sentia estranho” naquele ambiente e sabia que sua mãe, a princesa Diana, sentia o mesmo. Para o duque de Sussex, Meghan é “um ser excepcional” que veio de “um mundo diferente”, o “salvou” e o “ajudou a seguir em frente”.

*Com informações da AFP.