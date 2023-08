Lula desembarca na África do Sul para cúpula do Brics; confira como vai ser a semana do presidente

Até domingo, 27, uma série de agendas em três países reforçam o compromisso do Brasil em ampliar alianças com o continente africano

Reprodução/Twitter/@Lula/Ricardo Stuckert Lula desembarcou na África do Sul nesta segunda-feira, 21



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou nesta segunda-feira, 21, na capital da África do Sul, Joanesburgo, para uma viagem de uma semana no continente africano. Na terça-feira, 22, Lula inicia o roteiro diplomático na cúpula do Brics, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Três temas prioritários devem ser focados no encontro: o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, a adesão de novos integrantes ao bloco econômico e a possibilidade de negociações bilaterais em moeda local – medida para evitar a dependência do dólar no mercado internacional. Estão previstas 170 reuniões; entre elas, 20 são ministeriais. O presidente russo, Vladimir Putin, participará remotamente do evento porque é alvo de um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Como a África do Sul é signatária do TPI, haveria a possibilidade de prisão de Putin.

Agendas em três países reforçam o compromisso do Brasil em ampliar alianças com o continente africano. Além da Cúpula do Brics, Lula faz uma visita de Estado a Angola e participa da Cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em São Tomé e Príncipe. A 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do Brics será a primeira a ser realizada de forma presencial desde o início da pandemia de Covid-19. Na terça, os líderes participarão de um fórum empresarial, e depois farão um retiro, um evento apenas com os chefes de Estado e governo e os respectivos ministros das Relações Exteriores. Já na quarta-feira, 23, acontece a reunião de cúpula entre os líderes do bloco, em duas sessões. No dia seguinte, 24, na última etapa do evento, ocorre o encontro estendido com os países-membro do Brics e cerca de 40 países convidados, em sua maioria chefes de Estado e governos de nações interessadas em ingressar no bloco, vindos da África, da América do Sul, do Caribe e da Ásia.

A cooperação bilateral e o reforço das ligações históricas serão os principais temas da visita do presidente Lula a Angola, nos próximos dias 25 e 26, sexta-feira e sábado. Ele irá diretamente à capital angolana, Luanda, onde será recebido pelo presidente João Lourenço, com quem terá uma reunião privada e outra ampliada no primeiro dia da visita. No domingo, 27, último dia da viagem, o presidente Lula irá a São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, para participar da 14ª Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), entidade que tem como membros Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.