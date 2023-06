Lula desembarca na Itália, mas não deve se encontrar com a primeira-ministra Giorgia Meloni

Na quinta-feira, 22, o presidente segue para Paris, na França, onde participará da Cúpula para um Novo Pacto Global de Financiamento, evento organizado pelo presidente francês Emmanuel Macron

Reprodução/Twitter/Foto: Ricardo Stuckert Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira dama, Rosângela da Silva, desembarcam em solo italiano



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na Itália por volta das 10h (horário de Brasília) desta terça-feira, 20. De acordo com a agenda do mandatário, o primeiro compromisso se trata de uma reunião com o sociólogo Domenico De Masi, em Roma. Na quarta-feira, 21, ele fará uma reunião com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e uma visita ao prefeito da capital italiana, Roberto Gualtieri, no gabinete da prefeitura. Também está prevista uma audiência com o papa Francisco, no Vaticano. Em coletiva de imprensa da embaixadora Maria Luísa Escorel de Moraes, que é secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Itamaraty informou que, apesar de tentativas, não houve confirmação de uma reunião bilateral entre Lula e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, primeira mulher a ocupar o cargo e líder do governo italiano, que é parlamentarista. A líder da extrema-direita italiana comandou a coligação vencedora nas eleições parlamentares de 2022.

“A Itália é um parceiro estratégico por vários motivos, a começar pelo fato de que, no Brasil, existe uma comunidade descendente de italianos que calculamos na faixa de 30 milhões de habitantes e, portanto, temos um influência da cultura italiana muito significativa. Por outro lado, temos 100 mil brasileiros ou pessoas de dupla nacionalidade vivendo na Itália, e isso já gera naturalmente um intercâmbio e uma necessidade de cooperação entre os dois países”, declarou a embaixadora sobre a ida à Itália. Na reunião com o papa, Lula deve convidá-lo para participar do Círio de Nazaré, uma das principais festas religiosas do país, como já declarou anteriormente. Após a visita à Itália, o presidente segue para Paris, na França, nesta quinta-feira, 22, onde participará da Cúpula para um Novo Pacto Global de Financiamento, evento organizado pelo presidente francês Emmanuel Macron.