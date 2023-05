Lula diz que trabalhará junto a Santiago Peña por mais integração bilateral

Candidato do Partido Colorado, de direita, venceu as eleições presidenciais com 42,93% dos votos, contra 27,52% do liberal Efraín Alegre, de acordo com os resultados provisórios do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral

EFE/Raúl Martínez Presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou neste domingo, 30, o candidato governista Santiago Peña pela vitória nas eleições presidenciais do Paraguai e disse que trabalhará com o novo líder do país vizinho por uma maior integração bilateral. “Parabéns ao presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, pela vitória nas eleições. Boa sorte no seu mandato. Vamos trabalhar juntos por relações cada vez melhores e mais fortes entre nossos países, e por uma América do Sul com mais união, desenvolvimento e prosperidade”, disse o petista em mensagem no Twitter. Peña, candidato do Partido Colorado, de direita, venceu as eleições presidenciais com 42,93% dos votos, contra 27,52% do liberal Efraín Alegre, de acordo com os resultados provisórios do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE). Com 94,74% da apuração concluída e uma participação de 63,11%, o órgão eleitoral indicou que Peña e seu vice, Pedro Alliana, obtiveram 1.255.104 votos, enquanto Alegre recebeu 785.338.

As eleições presidenciais do Paraguai geraram expectativa no Brasil porque os dois países começarão a negociar em agosto os novos termos de distribuição dos benefícios da hidrelétrica de Itaipu, compartilhada pelos dois países e cujo tratado de fundação foi assinado há 50 anos. Depois de pagar toda a dívida que os dois países contraíram para construir a segunda maior hidrelétrica do mundo, o Paraguai espera que o Brasil pague mais pelo excedente de energia que vende ao vizinho. A questão gerou divergências entre os candidatos à presidência do Paraguai e, por isso, o Brasil aguardava as eleições para iniciar as negociações.

*Com informações da EFE