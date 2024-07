Lula parabeniza Keir Starmer, novo primeiro-ministro do Reino Unido: ‘Conte com o Brasil’

Líder trabalhista conquistou vitória expressiva e interrompeu 14 anos de governo conservador

Foto: Ricardo Stuckert O primeiro-ministro conquistou 412 cadeiras do parlamento, derrotando assim o Partido Conservador



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), usou sua conta oficial do X (antigo Tiwtter) para parabenizar novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. “Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia”, escreveu o petista. Starmer é o representante do Partido Trabalhista britânico que retirou do poder os conservadores após 14 anos. O primeiro-ministro conquistou 412 cadeiras do parlamento, derrotando assim o Partido Conservador, que tinha como líder Rishi Sunak. “Nós conseguimos, a mudança começa agora”, disse Starmer após vitória.

Quero saudar @Keir_Starmer, novo primeiro ministro eleito do Reino Unido pelo Partido Trabalhista. Desejo um ótimo mandato. Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia. 🇧🇷🇬🇧… pic.twitter.com/lQLtKrXfsB — Lula (@LulaOficial) July 5, 2024