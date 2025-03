Lula participa da posse de novo presidente do Uruguai e reencontra Mujica: ‘Acima da média dos seres humanos’

Em vídeo divulgado nas redes sociais do petista, chefe do executivo brasileiro apareceu beijando a testa do aliado de longa data; Mujica enfrenta um câncer e pareceu bastante debilitado

Ricardo Stuckert/PR Lula participa da cerimônia de posse do presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, na Assembleia Geral do Poder Legislativo, em Montevidéu



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou neste sábado (1º) da cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Montevidéu. Durante sua visita ao país vizinho, Lula também se encontrou com o ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica, seu aliado de longa data. Em publicação nas redes sociais, Lula compartilhou imagens do encontro e demonstrou admiração por Mujica. “Tenho um profundo amor e respeito por esse companheiro. Carrego Mujica no fundo do meu coração”, escreveu o petista. Mais tarde, o petista declarou que “sempre que o Mujica fala, eu respeito muito, porque o Mujica é uma daquelas pessoas que estão acima da média dos seres humanos.” No vídeo, ele aparece beijando a testa do ex-presidente e reforçando a intenção de manter uma relação próxima com Orsi, a quem chamou de “peça importante na integração sul-americana”.

A saúde de Mujica tem gerado preocupação. Aos 88 anos, ele anunciou no início de 2025 que um câncer se espalhou por seu corpo e declarou que não se submeteria a mais tratamentos. “Meu ciclo acabou. Sinceramente, estou morrendo. O guerreiro tem direito ao descanso”, afirmou Mujica recentemente. Apesar da fragilidade, ele compareceu à posse de Orsi, evidenciando seu apoio ao novo governo.

Yamandú Orsi assume a presidência do Uruguai após cinco anos de governo de centro-direita e se torna o terceiro presidente de esquerda da história recente do país, seguindo os passos de Mujica (2010-2015) e do falecido Tabaré Vázquez (2005-2010 e 2015-2020). Seu desafio é conciliar crescimento econômico, estimado pelo FMI em 3% para este ano, com o controle do déficit fiscal, que fechou 2024 em -4,1% do PIB. Além disso, a segurança pública preocupa, com uma taxa de homicídios de 10,5 por 100 mil habitantes e a maior população carcerária da América do Sul em termos proporcionais.

Lula destacou a importância da relação entre Brasil e Uruguai e reforçou sua confiança no novo presidente. “O Uruguai terá uma grande presença internacional. Yamandú terá um grande governo”, afirmou. Orsi é visto como um aliado estratégico para o Brasil no Mercosul e na Unasul.

O encontro de Lula com Mujica foi breve, respeitando a saúde do ex-presidente uruguaio. Além de Lula, ministros como Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) acompanharam a agenda no Uruguai. Esta foi a primeira viagem internacional de Lula desde sua cirurgia na cabeça, realizada em dezembro do ano passado. Ele tem retorno previsto para o Brasil ainda neste sábado.

