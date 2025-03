Lula classifica como ‘grotesca’ a discussão entre Trump e Zelensky e diz que ucraniano foi ‘humilhado’

Presidente do Brasil, que está no Uruguai para a posse de Yamandú Orsi, falou sobre o bate-boca na Casa Branca e defendeu diálogo em busca da paz entre Rússia e Ucrânia

Gastón Britos/EFE Da esquerda para a direita, o presidente do Paraguai, Santiago Peña; o rei Felipe VI; e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participam da posse do presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou sua indignação em relação à recente troca de ofensas entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, considerando a situação “grotesca e desrespeitosa”. Durante sua visita ao Uruguai, para a posse do presidente Yamandú Orsi, ele enfatizou que Zelensky foi “humilhado” e ressaltou as consequências negativas que essa disputa pode ter para a União Europeia. Lula defendeu a urgência de um diálogo entre Rússia e Ucrânia, afirmando que a paz é fundamental para a estabilidade e o desenvolvimento.

“Acho que, na cabeça do Trump, o Zelensky merecia isso. A União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky. E eu disse ao presidente da Alemanha: ‘É bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia’. É bem possível que a Europa fique responsável pela manutenção da Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte]. E é bem possível que a Europa seja responsabilizada pelo desastre que está acontecendo’. Quando, na verdade, não é um problema de nenhum país”, disse o petista.

A discussão acalorada entre Trump e Zelensky ocorreu na Casa Branca, onde o americano fez acusações severas, afirmando que a Ucrânia estava “brincando com a Terceira Guerra Mundial”. Ele também sugeriu que Zelensky deveria demonstrar mais gratidão pelo apoio que os Estados Unidos têm oferecido ao país. A tensão aumentou quando Zelensky questionou a confiança de Trump em Putin, levando o ex-presidente a criticar a postura do ucraniano.

O embate culminou com Zelensky deixando a Casa Branca sem firmar qualquer acordo. Trump, em suas redes sociais, declarou que o presidente ucraniano não estava preparado para a paz e que havia desrespeitado os Estados Unidos. Em resposta, Zelensky agradeceu o apoio americano e sublinhou a importância de manter parcerias estratégicas, mesmo diante das dificuldades.

