Lula se reúne com presidente da Alemanha e candidata do Equador durante visita ao Uruguai

Petista viajou a Montevidéu para a posse do presidente uruguaio Yamandú Orsi; temas como mudanças climáticas e acordo Mercosul-UE foram abordados durante os encontros

Ricardo Stuckert/PR Lula cumprimenta Frank-Walter Steinmeier durante reunião bilateral em Montevidéu



Em visita ao Uruguai para acompanhar a cerimônia de posse do novo presidente do país vizinho, seu aliado Yamandú Orsi, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com dois importantes líderes internacionais. O petista falou com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e a candidata à presidência do Equador, Luisa González. Durante esses encontros, Lula enfatizou a relevância da cooperação entre a América Latina e a União Europeia, especialmente na “defesa da democracia e do multilateralismo”.

Lula também abordou a contribuição da Alemanha para o acordo entre Mercosul e União Europeia, além de discutir a necessidade de ações conjuntas no enfrentamento das mudanças climáticas. O presidente brasileiro ressaltou que a colaboração internacional é fundamental para enfrentar os desafios globais atuais.

Em sua conversa com Luisa González, Lula destacou a importância de fortalecer a democracia e promover a justiça social na América do Sul. Ele expressou seu desejo de que as próximas eleições no Equador transcorressem de maneira pacífica, reforçando a necessidade de um ambiente democrático estável na região.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA