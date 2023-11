Lula se encontra com emir do Catar, agradece esforço por cessar-fogo e fala em ampliar investimentos bilaterais

Após ser recebido pelo xeque Tamim bin Hamad al-Thani em Doha, presidente viaja ainda nesta quinta para Dubai, onde participará da COP28, a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação O presidente Luiz Inácio Lula da Silvase encontra com o xeque Tamim bin Hamad al-Thani, durante cerimônia oficial de chegada, rmir do Catar



Em um encontro realizado nesta quinta-feira, 30, no Palácio Amiri Diwan, em Doha, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o emir do Catar, xeque Tamim bin Hamad al-Thani, discutiram questões de interesse mútuo. O diálogo abordou oportunidades de investimentos, a expansão das relações comerciais e a parceria na organização do G20 — o Brasil presidirá a cúpula. Durante a reunião, Lula agradeceu o esforço do emir em favor do cessar-fogo entre Israel e Hamas, bem como pela libertação de reféns e dos refugiados brasileiros em Gaza. Segundo o governo brasileiro, o compromisso mútuo em fortalecer os laços bilaterais ficou evidente, com Hamad al-Thani expressando interesse em ampliar os investimentos e aceitando o convite para visitar o Brasil em 2024.

Além disso, o presidente brasileiro participou de um fórum comercial com líderes e empresários dos dois países, onde destacou oportunidades de diversificação da pauta comercial, incluindo produtos de maior valor agregado, como autopeças, produtos de defesa e aeronaves da Embraer. O presidente brasileiro foi acompanhado por comitiva ministerial que contou com Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos). De acordo com o Palácio do Planalto, isso demonstra a importância atribuída às discussões.

Quanto aos investimentos, o Catar mantém uma carteira diversificada no Brasil, totalizando cerca de US$ 7 bilhões. Destaca-se como o quinto principal investidor no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), com previsão de aporte de até US$ 10 bilhões. O comércio bilateral superou US$ 762 milhões nos primeiros nove meses de 2023, sendo as carnes de aves responsáveis por 48% das exportações brasileiras para o Catar. Ainda nesta quinta, Lula partirá para Dubai, nos Emirados Árabes, onde participará da COP28, a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas.