Lula afirma que desoneração da folha deve ter ‘contrapartida aos trabalhadores’

Presidente vetou a medida que dava a opção para 17 setores econômicos pagarem tributos sobre a receita bruta ao invés da folha de pagamento na semana passada

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira, 29, que a desoneração da folha de pagamento, que teve a prorrogação vetada pelo Executivo na semana passada, deveria ter contrapartidas que pudessem beneficiar os trabalhadores. De acordo com o presidente, a medida que dava a opção para 17 setores econômicos pagarem tributos sobre a receita bruta ao invés da folha de pagamento não previa ganhos financeiros aos funcionários e não garantia a geração de mais empregos. “A gente não pode apenas fazer a desoneração sem dar contrapartida aos trabalhadores. Os trabalhadores precisam ganhar alguma coisa nessa história. Ou seja, a empresa deixa de contribuir sobre a folha e o trabalhador ganha o que? Não tem nada escrito de que ele vai ganhar nem R$ 1 a mais”, afirmou Lula.

Apesar das críticas, o presidente sinalizou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar uma medida que compensa a desoneração da folha de pagamento aos 17 setores que mais geram empregos no país. Proposta tem previsão de ser divulgada só após o retorno da comitiva presidencial que está em viagens internacionais. Mesmo com a perspectiva de substituição da regra de desoneração da folha, o Congresso Nacional já se mobiliza para a derrubada do veto presidencial em votação que deve ocorrer no dia 7 de dezembro.

*Com informações do repórter André Anelli